Что произошло в Иране за одни сутки

После гибели иранского военачальника Касема Сулеймани, который отвечал за диверсионные операции Ирана за рубежом, ситуация в регионе резко обострилась. Убийство совершили по приказу Дональда Трампа. Иранские власти пообещали отомстить США за гибель генерала, и его смерть вызвала волну патриотического подъема в этой стране.