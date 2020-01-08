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Что произошло в Иране за одни сутки
06:58, 8 января 2020
Источник: Meduza
После гибели иранского военачальника Касема Сулеймани, который отвечал за диверсионные операции Ирана за рубежом, ситуация в регионе резко обострилась. Убийство совершили по приказу Дональда Трампа. Иранские власти пообещали отомстить США за гибель генерала, и его смерть вызвала волну патриотического подъема в этой стране.
Фото в анонсе: Atta Kenare / AFP / Scanpix / LETA
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