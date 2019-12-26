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Пенсионная реформа, Путин, лесные пожары, Пушкин. Россияне назвали главные события и людей 2019 года

Источник: Meduza
<a href="https://t.me/rian_ru/16423" target="_blank">ВЦИОМ</a> и «<a href="https://www.rbc.ru/politics/26/12/2019/5e0210e89a7947f497b56b40" target="_blank">Левада-центр</a>» представили итоги опросов о главных событиях и людях 2019 года. В число важнейших событий участники двух опросов включили повышение возраста выхода на пенсию, <a href="https://meduza.io/feature/2019/11/26/rossiyu-snova-hotyat-otstranit-ot-krupneyshih-sportivnyh-sorevnovaniy-iz-za-dopinga-ob-yasnyaem-chego-lishitsya-strana-i-kuda-sportsmeny-vse-taki-poedut" target="_blank">отстранение России</a> от международных соревнований из-за допингового скандала, открытие Крымского моста, события в Сирии. Но есть и различия, например, в список ВЦИОМ не попали лесные пожары, которые в списке «Левада-центра» заняли второе место. Отличаются у двух социологических центров и люди года: Владимир Зеленский попал в топ-3 «Левада-центра», но не ВЦИОМ.
ВЦИОМ и «Левада-центр» представили итоги опросов о главных событиях и людях 2019 года. В число важнейших событий участники двух опросов включили повышение возраста выхода на пенсию, отстранение России от международных соревнований из-за допингового скандала, открытие Крымского моста, события в Сирии. Но есть и различия, например, в список ВЦИОМ не попали лесные пожары, которые в списке «Левада-центра» заняли второе место. Отличаются у двух социологических центров и люди года: Владимир Зеленский попал в топ-3 «Левада-центра», но не ВЦИОМ.

Фото в анонсе: Донат Сорокин / ТАСС / Scanpix / LETA