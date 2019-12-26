Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Пенсионная реформа, Путин, лесные пожары, Пушкин. Россияне назвали главные события и людей 2019 года
08:01, 26 декабря 2019
Источник: Meduza
ВЦИОМ
и «
Левада-центр
» представили итоги опросов о главных событиях и людях 2019 года. В число важнейших событий участники двух опросов включили повышение возраста выхода на пенсию,
отстранение России
от международных соревнований из-за допингового скандала, открытие Крымского моста, события в Сирии. Но есть и различия, например, в список ВЦИОМ не попали лесные пожары, которые в списке «Левада-центра» заняли второе место. Отличаются у двух социологических центров и люди года: Владимир Зеленский попал в топ-3 «Левада-центра», но не ВЦИОМ.
Фото в анонсе: Донат Сорокин / ТАСС / Scanpix / LETA
Напишите нам