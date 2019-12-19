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В Ватикане установили крест в память о мигрантах. Фотография

Источник: Meduza
Во дворе Бельведера, входящего в комплекс Апостольского дворца в Ватикане, появился крест в память о людях, которые вынуждены бежать из своих стран, зачастую рискуя жизнью. Крест установили во время встречи папы римского Франциска с группой мигрантов, сумевших через Средиземное море добраться до Греции. Спасательный жилет на кресте принадлежал мигранту, погибшему в море в июле. Никто не знает ни имени этого человека, ни того, из какой страны он был, <a href="https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-12/pope-francis-it-s-injustice-that-causes-migrants-to-die-at-sea.html" target="_blank">пишет Vatican News</a>.
Во дворе Бельведера, входящего в комплекс Апостольского дворца в Ватикане, появился крест в память о людях, которые вынуждены бежать из своих стран, зачастую рискуя жизнью. Крест установили во время встречи папы римского Франциска с группой мигрантов, сумевших через Средиземное море добраться до Греции. Спасательный жилет на кресте принадлежал мигранту, погибшему в море в июле. Никто не знает ни имени этого человека, ни того, из какой страны он был, пишет Vatican News.
Ettore Ferrari / ANSA / Reuters / Scanpix / LETA