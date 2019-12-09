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Зозибини Тунзи из ЮАР — «Мисс Вселенная-2019»
08:16, 9 декабря 2019
Источник: Meduza
Представительница Южно-Африканской Республики, 26-летняя Зозибини Тунзи
победила
в конкурсе «Мисс Вселенная-2019». Тунзи борется с насилием по отношению к женщинам и с гендерными стереотипами. «Она гордо выступает за естественную красоту и призывает женщин любить себя такими, какие они есть», — сказано в профайле девушки на сайте конкурса. Корону на Тунзи надела «Мисс Вселенная-2018»
Катриона Грэй
. Награждение прошло в городе Атланта, штат Джорджия.
Elijah Nouvelage / Reuters / Scanpix / LETA
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