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Зозибини Тунзи из ЮАР — «Мисс Вселенная-2019»

Источник: Meduza
Представительница Южно-Африканской Республики, 26-летняя Зозибини Тунзи <a href="https://www.missuniverse.com/titleholder" target="_blank">победила</a> в конкурсе «Мисс Вселенная-2019». Тунзи борется с насилием по отношению к женщинам и с гендерными стереотипами. «Она гордо выступает за естественную красоту и призывает женщин любить себя такими, какие они есть», — сказано в профайле девушки на сайте конкурса. Корону на Тунзи надела «Мисс Вселенная-2018» <a href="https://meduza.io/short/2018/12/17/katriona-grey-iz-filippin-miss-vselennaya-2018" target="_blank">Катриона Грэй</a>. Награждение прошло в городе Атланта, штат Джорджия.
Представительница Южно-Африканской Республики, 26-летняя Зозибини Тунзи победила в конкурсе «Мисс Вселенная-2019». Тунзи борется с насилием по отношению к женщинам и с гендерными стереотипами. «Она гордо выступает за естественную красоту и призывает женщин любить себя такими, какие они есть», — сказано в профайле девушки на сайте конкурса. Корону на Тунзи надела «Мисс Вселенная-2018» Катриона Грэй. Награждение прошло в городе Атланта, штат Джорджия.
Elijah Nouvelage / Reuters / Scanpix / LETA