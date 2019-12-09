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Герои Отечества по версии россиян. В одной картинке
07:52, 9 декабря 2019
Источник: Meduza
Главным героем Отечества среди военнослужащих всех эпох россияне считают советского маршала Георгия Жукова. Его имя назвали 37% граждан,
опрошенных
ВЦИОМ. На втором месте оказался действующий министр обороны РФ Сергей Шойгу. О нем вспомнили 19% участников опроса. Еще 15% назвали героем Отечества полководца Александра Суворова. Когда респондентам предложили выбрать из списка фамилий, они также назвали первым Жукова. Его имя выбрали 62% россиян.
Фото в анонсе: TopFoto / Scanpix / LETA
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