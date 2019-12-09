Перейти к материалам
новости

Герои Отечества по версии россиян. В одной картинке

Источник: Meduza
Главным героем Отечества среди военнослужащих всех эпох россияне считают советского маршала Георгия Жукова. Его имя назвали 37% граждан, <a href="https://wciom.ru/index.php?id=236&amp;uid=10060" target="_blank">опрошенных</a> ВЦИОМ. На втором месте оказался действующий министр обороны РФ Сергей Шойгу. О нем вспомнили 19% участников опроса. Еще 15% назвали героем Отечества полководца Александра Суворова. Когда респондентам предложили выбрать из списка фамилий, они также назвали первым Жукова. Его имя выбрали 62% россиян.
Главным героем Отечества среди военнослужащих всех эпох россияне считают советского маршала Георгия Жукова. Его имя назвали 37% граждан, опрошенных ВЦИОМ. На втором месте оказался действующий министр обороны РФ Сергей Шойгу. О нем вспомнили 19% участников опроса. Еще 15% назвали героем Отечества полководца Александра Суворова. Когда респондентам предложили выбрать из списка фамилий, они также назвали первым Жукова. Его имя выбрали 62% россиян.

Фото в анонсе: TopFoto / Scanpix / LETA