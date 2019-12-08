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Фанаты «Спартака» покинули трибуны, протестуя против полицейского произвола. Фотография
17:28, 8 декабря 2019
Источник: Meduza
Болельщики московского «Спартака» провели вечером 8 декабря акцию против полицейского произвола. На 30-й минуте встречи своей команды с «Ростовом» на стадионе «Открытие Арена» в Москве фанаты массово покинули трибуны. Их также поддержали болельщики гостевой команды. Акция была объявлена из-за
задержаний
фанатов «Спартака» в Петербурге в начале декабря. Протест поддержали болельщики других клубов премьер-лиги, в том числе «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Локомотива», «Рубина».
Евгений Фельдман для «Медузы»
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