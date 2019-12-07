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Сотни человек вышли на акцию против объединения России и Белоруссии в Минске. Фотография
11:18, 7 декабря 2019
Источник: Meduza
В Минске 7 декабря проходят акции против объединения России и Белоруссии, в которых принимают участие сотни человек. Недовольные слухами о возможной интеграции собрались на Октябрьской площади и прошли по проспекту Независимости к Дому правительства. Милиция,
сообщает «Радио Свобода»
не препятствовала демонстрантам, однако
в онлайне «Хартии'97»
говорится о столкновениях демонстрантов с сотрудниками милиции в штатском. Акции протеста в Минске проходят в то время, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко встречается в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным. Среди тем встречи заявлены вопросы российско-белорусской интеграции,
включая «дорожные карты»
, которые, как предполагается, планируется утвердить в ближайшее время.
Сергей Гриц / AP / Scanpix / LETA
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