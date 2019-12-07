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Сотни человек вышли на акцию против объединения России и Белоруссии в Минске. Фотография

Источник: Meduza
В Минске 7 декабря проходят акции против объединения России и Белоруссии, в которых принимают участие сотни человек. Недовольные слухами о возможной интеграции собрались на Октябрьской площади и прошли по проспекту Независимости к Дому правительства. Милиция, <a href="https://www.svaboda.org/a/30312642.html" target="_blank">сообщает «Радио Свобода»</a> не препятствовала демонстрантам, однако <a href="https://charter97.org/ru/news/2019/12/7/358164/" target="_blank">в онлайне «Хартии'97»</a> говорится о столкновениях демонстрантов с сотрудниками милиции в штатском. Акции протеста в Минске проходят в то время, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко встречается в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным. Среди тем встречи заявлены вопросы российско-белорусской интеграции, <a href="https://1prime.ru/News/20191207/830655918.html" target="_blank">включая «дорожные карты»</a>, которые, как предполагается, планируется утвердить в ближайшее время.
В Минске 7 декабря проходят акции против объединения России и Белоруссии, в которых принимают участие сотни человек. Недовольные слухами о возможной интеграции собрались на Октябрьской площади и прошли по проспекту Независимости к Дому правительства. Милиция, сообщает «Радио Свобода» не препятствовала демонстрантам, однако в онлайне «Хартии'97» говорится о столкновениях демонстрантов с сотрудниками милиции в штатском. Акции протеста в Минске проходят в то время, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко встречается в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным. Среди тем встречи заявлены вопросы российско-белорусской интеграции, включая «дорожные карты», которые, как предполагается, планируется утвердить в ближайшее время.
Сергей Гриц / AP / Scanpix / LETA