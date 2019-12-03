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Как с 1 февраля в Москве подорожает проезд на транспорте
14:07, 3 декабря 2019
Источник: Meduza
С 1 февраля 2020 года в Москве подорожает проезд на общественном транспорте. Одна поездка по карте «Тройка» или «Единому» станет дороже на два рубля.
Также подорожают
проездные на календарный месяц и льготные проездные для школьников и студентов. Стоимость всех видов безлимитных проездных мэрия города обещает сохранить.
Фото в анонсе: Артем Геодакян / ТАСС / Scanpix /
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