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Как с 1 февраля в Москве подорожает проезд на транспорте

Источник: Meduza
С 1 февраля 2020 года в Москве подорожает проезд на общественном транспорте. Одна поездка по карте «Тройка» или «Единому» станет дороже на два рубля. <a href="https://ria.ru/20191203/1561914956.html" target="_blank">Также подорожают</a> проездные на календарный месяц и льготные проездные для школьников и студентов. Стоимость всех видов безлимитных проездных мэрия города обещает сохранить.
С 1 февраля 2020 года в Москве подорожает проезд на общественном транспорте. Одна поездка по карте «Тройка» или «Единому» станет дороже на два рубля. Также подорожают проездные на календарный месяц и льготные проездные для школьников и студентов. Стоимость всех видов безлимитных проездных мэрия города обещает сохранить.

Фото в анонсе: Артем Геодакян / ТАСС / Scanpix /