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Как работает Росгвардия на акциях протеста в Москве. Объясняет росгвардеец
16:35, 27 ноября 2019
Источник: Meduza
Мещанский районный суд Москвы начал рассматривать дело Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова, обвиняемых в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, они на акции 27 июля сбили с ног бойца Нацгвардии Максима Косова. Косов, который имеет статус потерпевшего,
рассказал
на суде, что в общей сложности на акции задержал «порядка 14 человек» и не помнит, к кому именно из них применял силу.
Фото в анонсе: Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA
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