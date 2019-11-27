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Как работает Росгвардия на акциях протеста в Москве. Объясняет росгвардеец

Источник: Meduza
Мещанский районный суд Москвы начал рассматривать дело Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова, обвиняемых в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, они на акции 27 июля сбили с ног бойца Нацгвардии Максима Косова. Косов, который имеет статус потерпевшего, <a href="https://zona.media/online/2019/11/27/lmm-court" target="_blank">рассказал</a> на суде, что в общей сложности на акции задержал «порядка 14 человек» и не помнит, к кому именно из них применял силу. 
Мещанский районный суд Москвы начал рассматривать дело Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова, обвиняемых в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, они на акции 27 июля сбили с ног бойца Нацгвардии Максима Косова. Косов, который имеет статус потерпевшего, рассказал на суде, что в общей сложности на акции задержал «порядка 14 человек» и не помнит, к кому именно из них применял силу. 

Фото в анонсе: Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA