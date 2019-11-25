Перейти к материалам
новости

Вячеслав Володин приехал в Саратов и увидел «Тандырную» на одной улице с консерваторией. Цитата

Источник: Meduza
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, приехав с визитом в свою родную Саратовскую область, раскритиковал появление заведений с иностранными названиями в исторической части города. Володин <a href="https://fn-volga.ru/news/view/id/135224" target="_blank">заявил</a>, что рядом с «третьей в Российской империи» консерваторией не может быть заведения под названием «Тандырная» (они находятся не рядом, а на расстоянии 200 метров на одной улице). Глава нижней палаты парламента также <a href="https://om-saratov.ru/social/25-november-2019-i80188-vyacheslav-volodin-predloj" target="_blank">сказал</a>, что пабы не свойственны Саратову, так как там компактно <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F" target="_blank">расселяли</a> немцев, а не англичан. «Если вы пишите Pub, вы и культуру переносите. Но в Лондоне есть правило — всего четыре цветовых решения, в которые собственник может покрасить здание», — <a href="https://sarinform.ru/news/2019/11/25/216283" target="_blank">заметил</a> Володин.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, приехав с визитом в свою родную Саратовскую область, раскритиковал появление заведений с иностранными названиями в исторической части города. Володин заявил, что рядом с «третьей в Российской империи» консерваторией не может быть заведения под названием «Тандырная» (они находятся не рядом, а на расстоянии 200 метров на одной улице). Глава нижней палаты парламента также сказал, что пабы не свойственны Саратову, так как там компактно расселяли немцев, а не англичан. «Если вы пишите Pub, вы и культуру переносите. Но в Лондоне есть правило — всего четыре цветовых решения, в которые собственник может покрасить здание», — заметил Володин.

Фото в анонсе: Роман Пятаков / ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»