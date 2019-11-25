Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Вячеслав Володин приехал в Саратов и увидел «Тандырную» на одной улице с консерваторией. Цитата
11:47, 25 ноября 2019
Источник: Meduza
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, приехав с визитом в свою родную Саратовскую область, раскритиковал появление заведений с иностранными названиями в исторической части города. Володин
заявил
, что рядом с «третьей в Российской империи» консерваторией не может быть заведения под названием «Тандырная» (они находятся не рядом, а на расстоянии 200 метров на одной улице). Глава нижней палаты парламента также
сказал
, что пабы не свойственны Саратову, так как там компактно
расселяли
немцев, а не англичан. «Если вы пишите Pub, вы и культуру переносите. Но в Лондоне есть правило — всего четыре цветовых решения, в которые собственник может покрасить здание», —
заметил
Володин.
Фото в анонсе:
Роман Пятаков / ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
Напишите нам