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В Великобритании выпустили самую большую монету (весом пять килограммов!) На ней изображены лев и Уна из поэмы «Королева фей»

Источник: Meduza
Королевский монетный двор Великобритании <a href="https://www.royalmint.com/the-great-engravers/" target="_blank">выпустил</a> самую большую монету из когда-либо выходивших в стране. Ее вес <a href="https://metro.co.uk/2019/11/25/royal-mint-unveils-5000-coin-size-dinner-plate-11214090/" target="_blank">составляет</a> пять килограммов, а номинал — пять тысяч фунтов. Она уже не доступна для продажи, но есть несколько <a href="https://www.royalmint.com/our-coins/events/una-and-the-lion" target="_blank">версий</a> меньшего веса, например, 225 штук с двумя унциями золота и 12 с одним килограммом золота в сплаве. Кроме того, выпущены монеты, выполненные с использованием серебра. На монете изображена Уна, героиня поэмы «<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/The_Faerie_Queene" target="_blank">Королева фей</a>» Эдмунда Спенсера, и сопровождающий ее лев. Уна символизирует королеву Викторию (1819-1901), а лев — народ Британии. Впервые это изображение <a href="https://www.bbc.co.uk/newsround/50537424" target="_blank">появилось</a> на пятифунтовой золотой монете в 1839 году — его создал гравер Уильям Вайон.
Королевский монетный двор Великобритании выпустил самую большую монету из когда-либо выходивших в стране. Ее вес составляет пять килограммов, а номинал — пять тысяч фунтов. Она уже не доступна для продажи, но есть несколько версий меньшего веса, например, 225 штук с двумя унциями золота и 12 с одним килограммом золота в сплаве. Кроме того, выпущены монеты, выполненные с использованием серебра. На монете изображена Уна, героиня поэмы «Королева фей» Эдмунда Спенсера, и сопровождающий ее лев. Уна символизирует королеву Викторию (1819-1901), а лев — народ Британии. Впервые это изображение появилось на пятифунтовой золотой монете в 1839 году — его создал гравер Уильям Вайон.
The Royal Mint / Zuma / ТАСС