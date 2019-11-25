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В Великобритании выпустили самую большую монету (весом пять килограммов!) На ней изображены лев и Уна из поэмы «Королева фей»
13:48, 25 ноября 2019
Источник: Meduza
Королевский монетный двор Великобритании
выпустил
самую большую монету из когда-либо выходивших в стране. Ее вес
составляет
пять килограммов, а номинал — пять тысяч фунтов. Она уже не доступна для продажи, но есть несколько
версий
меньшего веса, например, 225 штук с двумя унциями золота и 12 с одним килограммом золота в сплаве. Кроме того, выпущены монеты, выполненные с использованием серебра. На монете изображена Уна, героиня поэмы «
Королева фей
» Эдмунда Спенсера, и сопровождающий ее лев. Уна символизирует королеву Викторию (1819-1901), а лев — народ Британии. Впервые это изображение
появилось
на пятифунтовой золотой монете в 1839 году — его создал гравер Уильям Вайон.
The Royal Mint / Zuma / ТАСС
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