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В центре Москвы прошла акция против домашнего насилия. Фотография
17:15, 25 ноября 2019
Источник: Meduza
На площади Яузские Ворота в центре Москвы 25 ноября прошла акция против домашнего насилия. Ее приурочили к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. По
данным
«Медиазоны», в акции приняли участие около 250 человек.
Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA
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