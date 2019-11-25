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В центре Москвы прошла акция против домашнего насилия. Фотография

Источник: Meduza
На площади Яузские Ворота в центре Москвы 25 ноября прошла акция против домашнего насилия. Ее приурочили к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. По <a href="https://zona.media/news/2019/11/25/piket" target="_blank">данным</a> «Медиазоны», в акции приняли участие около 250 человек.
На площади Яузские Ворота в центре Москвы 25 ноября прошла акция против домашнего насилия. Ее приурочили к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. По данным «Медиазоны», в акции приняли участие около 250 человек.
Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA