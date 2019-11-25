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Лукашенко порадовался, что Калининградскую область СССР не отдали Белоруссии. Цитата

Источник: Meduza
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым <a href="https://ria.ru/20191125/1561564114.html" target="_blank">вспомнил</a>, что в советское время, «когда была единая страна, много было разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси». Поэтому, заметил Лукашенко, Белоруссия еще с тех пор сохраняет особое отношение к региону. Президент добавил, что часто говорит Владимиру Путину: «Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего». По словам Лукашенко, Путин на это не возражает.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым вспомнил, что в советское время, «когда была единая страна, много было разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси». Поэтому, заметил Лукашенко, Белоруссия еще с тех пор сохраняет особое отношение к региону. Президент добавил, что часто говорит Владимиру Путину: «Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего». По словам Лукашенко, Путин на это не возражает.

Фото в анонсе: Наталья Федосенко / ТАСС / Scanpix / LETA