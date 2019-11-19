Перейти к материалам
новости

Депутат нашел «виртуальные лагеря» для подготовки протестующих. Что это такое?

Источник: Meduza
Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила «лагеря» для подготовки организаторов протестных акций, финансируемые из-за рубежа. По <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4163659" target="_blank">данным</a> источника «Коммерсанта», они могут действовать в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Омске, Крыму и ряде регионов Северного Кавказа. Члены комиссии не называют точное местоположение «лагерей», однако, по словам депутата Госдумы Адальби Шхагошева, к ним можно отнести и «виртуальные лагеря» в соцсетях. В 2020 году комиссия намерена разработать законопроект об уголовном наказании для организаторов несанкционированных митингов, прошедших обучение в этих лагерях.
Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила «лагеря» для подготовки организаторов протестных акций, финансируемые из-за рубежа. По данным источника «Коммерсанта», они могут действовать в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Омске, Крыму и ряде регионов Северного Кавказа. Члены комиссии не называют точное местоположение «лагерей», однако, по словам депутата Госдумы Адальби Шхагошева, к ним можно отнести и «виртуальные лагеря» в соцсетях. В 2020 году комиссия намерена разработать законопроект об уголовном наказании для организаторов несанкционированных митингов, прошедших обучение в этих лагерях.

Фото в анонсе: Евгений Биятов / Sputnik / Scanpix / LETA