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Депутат нашел «виртуальные лагеря» для подготовки протестующих. Что это такое?
06:58, 19 ноября 2019
Источник: Meduza
Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила «лагеря» для подготовки организаторов протестных акций, финансируемые из-за рубежа. По
данным
источника «Коммерсанта», они могут действовать в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Омске, Крыму и ряде регионов Северного Кавказа. Члены комиссии не называют точное местоположение «лагерей», однако, по словам депутата Госдумы Адальби Шхагошева, к ним можно отнести и «виртуальные лагеря» в соцсетях. В 2020 году комиссия намерена разработать законопроект об уголовном наказании для организаторов несанкционированных митингов, прошедших обучение в этих лагерях.
Фото в анонсе: Евгений Биятов / Sputnik / Scanpix / LETA
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