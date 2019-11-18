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Спецназ разгоняет акцию протеста перед парламентом Грузии. Фотография
14:39, 18 ноября 2019
Источник: Meduza
В Грузии несколько дней проходят массовые митинги оппозиции — они начались после того, как парламент отклонил законопроект о проведении выборов 2020 года по пропорциональной системе. Правящая партия «Грузинская мечта» согласилась поддержать этот законопроект после масштабных летних протестов, но во время итогового голосования несколько десятков ее представителей воздержались, и документ не набрал нужного числа голосов. После крупной акции 17 ноября ее участники разбили палаточный городок у здания парламента и отказались пускать в здание депутатов. 18 ноября городок снес спецназ, а протестующие были оттеснены от здания с помощью водометов.
Зураб Курцикидзе / EPA / Scanpix / LETA
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