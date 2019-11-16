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Столкновения «желтых жилетов» и полиции в Париже в годовщину акций протеста. Фотография
15:57, 16 ноября 2019
Источник: Meduza
В Париже 16 ноября прошла акция протеста «желтых жилетов». Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ,
задержаны
несколько десятков человек. В субботу акция «желтых жилетов» прошла в Париже в 53-й раз. Последние несколько месяцев такие акции, собиравшие ранее до 300 тысяч человек, стали менее массовыми. Однако в годовщину начала протестов организаторы призвали всех своих сторонников выйти на улицы.
Yoan Valat / EPA / Scanpix / LETA
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