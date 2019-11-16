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Столкновения «желтых жилетов» и полиции в Париже в годовщину акций протеста. Фотография

Источник: Meduza
В Париже 16 ноября прошла акция протеста «желтых жилетов». Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ, <a href="https://meduza.io/news/2019/11/16/v-parizhe-politsiya-primenila-slezotochivyy-gaz-dlya-razgona-aktsii-zheltyh-zhiletov-zaderzhany-bolee-30-demonstrantov" target="_blank">задержаны</a> несколько десятков человек. В субботу акция «желтых жилетов» прошла в Париже в 53-й раз. Последние несколько месяцев такие акции, собиравшие ранее до 300 тысяч человек, стали менее массовыми. Однако в годовщину начала протестов организаторы призвали всех своих сторонников выйти на улицы.
В Париже 16 ноября прошла акция протеста «желтых жилетов». Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ, задержаны несколько десятков человек. В субботу акция «желтых жилетов» прошла в Париже в 53-й раз. Последние несколько месяцев такие акции, собиравшие ранее до 300 тысяч человек, стали менее массовыми. Однако в годовщину начала протестов организаторы призвали всех своих сторонников выйти на улицы.
Yoan Valat / EPA / Scanpix / LETA