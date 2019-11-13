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Сильнейшее за 50 лет наводнение в Венеции. Фотография
07:26, 13 ноября 2019
Источник: Meduza
Из-за сильных ливней в Италии уровень воды в Венеции
поднялся
до отметки в 187 сантиметров, что стало максимальным значением с 1966 года (тогда вода поднималась до 194 сантиметров). 12 ноября в городе
затопило
многие улицы и главную площадь Святого Марка. В результате наводнения по меньшей мере один человек погиб. На фото: отель Gritti Palace.
Marco Bertorello / AFP / Scanpix / LETA
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