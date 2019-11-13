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Сильнейшее за 50 лет наводнение в Венеции. Фотография

Источник: Meduza
<br>Из-за сильных ливней в Италии уровень воды в Венеции <a href="https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/13/waves-in-st-marks-square-as-venice-flooded-highest-tide-in-50-years" target="_blank">поднялся</a> до отметки в 187 сантиметров, что стало максимальным значением с 1966 года (тогда вода поднималась до 194 сантиметров). 12 ноября в городе <a href="https://www.reuters.com/article/us-italy-weather-venice/venice-mayor-declares-disaster-as-city-hit-by-second-worst-high-tide-idUSKBN1XM2Y5" target="_blank">затопило</a> многие улицы и главную площадь Святого Марка. В результате наводнения по меньшей мере один человек погиб. На фото: отель Gritti Palace.

Из-за сильных ливней в Италии уровень воды в Венеции поднялся до отметки в 187 сантиметров, что стало максимальным значением с 1966 года (тогда вода поднималась до 194 сантиметров). 12 ноября в городе затопило многие улицы и главную площадь Святого Марка. В результате наводнения по меньшей мере один человек погиб. На фото: отель Gritti Palace.
Marco Bertorello / AFP / Scanpix / LETA