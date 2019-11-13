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Протестующие в Чили попытались ослепить спецназ лазерами. Фотография
16:54, 13 ноября 2019
Источник: Meduza
Участники антиправительственных митингов в столице Чили городе Сантьяго использовали лазеры против спецназа. Акции протеста идут в стране почти месяц, полиция
разгоняет
их в том числе с применением слезоточивого газа. В столкновениях со спецназом
погибли
не меньше 23 человек. Протесты спровоцировал рост стоимости проезда в общественном транспорте, но основной причиной выступлений
стали
структурные проблемы чилийской экономики.
Ivan Alvarado / Reuters / Scanpix / LETA
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