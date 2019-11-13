Перейти к материалам
новости

Протестующие в Чили попытались ослепить спецназ лазерами. Фотография

Источник: Meduza
Участники антиправительственных митингов в столице Чили городе Сантьяго использовали лазеры против спецназа. Акции протеста идут в стране почти месяц, полиция <a href="https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50399644" target="_blank">разгоняет</a> их в том числе с применением слезоточивого газа. В столкновениях со спецназом <a href="https://www.reuters.com/article/us-chile-protests-shooting/american-man-held-on-remand-in-chile-over-protest-shooting-idUSKBN1XL2DU" target="_blank">погибли</a> не меньше 23 человек. Протесты спровоцировал рост стоимости проезда в общественном транспорте, но основной причиной выступлений <a href="https://meduza.io/feature/2019/10/23/tseny-na-metro-ni-pri-chem-a-vot-pinochet-da-pyat-prichin-pochemu-na-samom-dele-v-chili-nachalis-krupneyshie-besporyadki-za-30-let" target="_blank">стали</a> структурные проблемы чилийской экономики.
Участники антиправительственных митингов в столице Чили городе Сантьяго использовали лазеры против спецназа. Акции протеста идут в стране почти месяц, полиция разгоняет их в том числе с применением слезоточивого газа. В столкновениях со спецназом погибли не меньше 23 человек. Протесты спровоцировал рост стоимости проезда в общественном транспорте, но основной причиной выступлений стали структурные проблемы чилийской экономики.
Ivan Alvarado / Reuters / Scanpix / LETA