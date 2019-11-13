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Как власти предлагают изменить штрафы за административные правонарушения. Таблица

Источник: Meduza
Аналитический центр правительства провел заседание по подготовке новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, которая обновит весь документ, а не отдельные статьи. «Ведомости» <a href="https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/11/12/816129-shtrafi-grazhdan" target="_blank">приводят</a> выдержки из двух глав, предложенных на обсуждение и посвященных правам граждан и правопорядку в общественных местах. Участники заседания рассказали газете, что документ еще не окончательный и будет обсуждаться.
Аналитический центр правительства провел заседание по подготовке новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, которая обновит весь документ, а не отдельные статьи. «Ведомости» приводят выдержки из двух глав, предложенных на обсуждение и посвященных правам граждан и правопорядку в общественных местах. Участники заседания рассказали газете, что документ еще не окончательный и будет обсуждаться.

Фото в анонсе: Кристина Кормилицына / ТАСС