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Как власти предлагают изменить штрафы за административные правонарушения. Таблица
09:17, 13 ноября 2019
Источник: Meduza
Аналитический центр правительства провел заседание по подготовке новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, которая обновит весь документ, а не отдельные статьи. «Ведомости»
приводят
выдержки из двух глав, предложенных на обсуждение и посвященных правам граждан и правопорядку в общественных местах. Участники заседания рассказали газете, что документ еще не окончательный и будет обсуждаться.
Фото в анонсе: Кристина Кормилицына / ТАСС
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