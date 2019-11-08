Перейти к материалам
новости

РЖД начала продажу билетов в Крым. Сколько они стоят?

Источник: Meduza
8 ноября стартовала предварительная продажа железнодорожных билетов в Крым. Регулярное сообщение с полуостровом по Крымскому мосту начнется с 23 декабря. Ежедневные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга будет осуществлять перевозчик «Гранд сервис экспресс». Поездка из Москвы в Крым займет 33 часа (вагоны только купе и СВ), из Петербурга — 43 с половиной часа (только плацкарт и купе). В компании <a href="https://tass.ru/obschestvo/7091213" target="_blank">отметили</a>, что стоимость билетов на поезда может варьироваться от спроса, сезонности и прочих факторов.
8 ноября стартовала предварительная продажа железнодорожных билетов в Крым. Регулярное сообщение с полуостровом по Крымскому мосту начнется с 23 декабря. Ежедневные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга будет осуществлять перевозчик «Гранд сервис экспресс». Поездка из Москвы в Крым займет 33 часа (вагоны только купе и СВ), из Петербурга — 43 с половиной часа (только плацкарт и купе). В компании отметили, что стоимость билетов на поезда может варьироваться от спроса, сезонности и прочих факторов.

Фото в анонсе: Артем Геодакян / ТАСС / Scanpix / LETA