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Как нам обустроить Марс. Отвечает Илон Маск

Источник: Meduza
Основатель SpaceX Илон Маск в твиттере оценил перспективы создания полноценного поселения на Марсе. По мнению предпринимателя, это будет возможно только в том случае, если удастся на два порядка снизить стоимость космических запусков (сейчас средняя стоимость запуска <a href="https://www.bloomberg.com/graphics/2018-rocket-cost/" target="_blank">составляет</a> около 150 миллионов долларов). Но даже в этом случае на создание колонии-поселения потребуется около 20 лет — из-за того, что Земля и Марс сближаются на оптимальное расстояние лишь примерно раз в два года, переброску оборудования и ресурсов придется проводить с большими интервалами.
Основатель SpaceX Илон Маск в твиттере оценил перспективы создания полноценного поселения на Марсе. По мнению предпринимателя, это будет возможно только в том случае, если удастся на два порядка снизить стоимость космических запусков (сейчас средняя стоимость запуска составляет около 150 миллионов долларов). Но даже в этом случае на создание колонии-поселения потребуется около 20 лет — из-за того, что Земля и Марс сближаются на оптимальное расстояние лишь примерно раз в два года, переброску оборудования и ресурсов придется проводить с большими интервалами.

Фото в анонсе: SpaceX