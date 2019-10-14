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«Хватит праздновать геноцид». В Провиденсе осквернили памятник Колумбу
15:49, 14 октября 2019
Источник: Meduza
В Провиденсе (штат Род-Айленд) 14 октября осквернили памятник Христофору Колумбу. Его облили красной краской, а на постамент установили табличку с надписью «Хватит праздновать геноцид». В США во второй понедельник октября отмечают День Колумба — в честь его прибытия в Америку. Колонизация Америки европейцами сопровождалась истреблением коренного населения. В США набирает силу движение, сторонники которого отказываются отмечать День Колумба. В ряде штатов во второй понедельник октября празднуют День коренных жителей Америки.
Michelle R. Smith / AP / Scanpix / LETA
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