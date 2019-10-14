«Хватит праздновать геноцид». В Провиденсе осквернили памятник Колумбу

В Провиденсе (штат Род-Айленд) 14 октября осквернили памятник Христофору Колумбу. Его облили красной краской, а на постамент установили табличку с надписью «Хватит праздновать геноцид». В США во второй понедельник октября отмечают День Колумба — в честь его прибытия в Америку. Колонизация Америки европейцами сопровождалась истреблением коренного населения. В США набирает силу движение, сторонники которого отказываются отмечать День Колумба. В ряде штатов во второй понедельник октября празднуют День коренных жителей Америки.

Michelle R. Smith / AP / Scanpix / LETA