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Елизавета II выступила с речью в парламенте. Она не надела корону Британской империи — в третий раз за 66 лет правления
13:12, 14 октября 2019
Источник: Meduza
Королева Великобритании Елизавета II
открыла
новую сессию британского парламента. Она произнесла тронную речь, которая готовится кабинетом министров и посвящена его приоритетам на ближайший год. В своей 65-й по счету тронной речи Елизавета II подчеркнула намерение правительства выйти из Евросоюза 31 октября, а также пообещала реформы уголовного кодекса, систем образования и социальной помощи. Британские СМИ
обратили внимание
, что на этот раз Елизавета II не надела корону Британской империи, которая традиционно используется во время церемонии открытия парламента. Корона украшена почти тремя тысячами драгоценных камней и весит больше килограмма. В документальном фильме BBC «Коронация» Елизавета II
называла
корону Британской империи тяжелой и признавалась, что в ней нельзя опускать голову, иначе корона просто упадет. Тем не менее, за все время своего правления Елизавета II всего дважды не надевала корону Британской империи на церемонию открытия парламента: в 1974 и 2017 годах, когда в Великобритании проходили внеочередные выборы. Тогда королева проводила церемонию в обычном костюме и шляпке. На этот раз она была в парадной одежде, но корону надела более легкую — бриллиантовую диадему Георга IV, которая тоже используется для церемоний открытия парламента. При этом Корона Британской империи лежала на столике справа от Елизаветы II.
Victoria Jones / Pool / Reuters / Scanpix / LETA
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