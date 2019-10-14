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Елизавета II выступила с речью в парламенте. Она не надела корону Британской империи — в третий раз за 66 лет правления

Источник: Meduza
Королева Великобритании Елизавета II <a href="https://www.theguardian.com/politics/live/2019/oct/14/brexit-latest-news-queens-speech-branded-farcical-as-talks-in-eu-still-fail-to-achieve-breakthrough-live-news" target="_blank">открыла</a> новую сессию британского парламента. Она произнесла тронную речь, которая готовится кабинетом министров и посвящена его приоритетам на ближайший год. В своей 65-й по счету тронной речи Елизавета II подчеркнула намерение правительства выйти из Евросоюза 31 октября, а также пообещала реформы уголовного кодекса, систем образования и социальной помощи. Британские СМИ <a href="https://www.mirror.co.uk/news/politics/queen-isnt-wearing-imperial-state-20575835" target="_blank">обратили внимание</a>, что на этот раз Елизавета II не надела корону Британской империи, которая традиционно используется во время церемонии открытия парламента. Корона украшена почти тремя тысячами драгоценных камней и весит больше килограмма. В документальном фильме BBC «Коронация» Елизавета II <a href="https://www.telegraph.co.uk/news/2018/01/12/queen-cant-look-crown-otherwise-neck-would-break/" target="_blank">называла</a> корону Британской империи тяжелой и признавалась, что в ней нельзя опускать голову, иначе корона просто упадет. Тем не менее, за все время своего правления Елизавета II всего дважды не надевала корону Британской империи на церемонию открытия парламента: в 1974 и 2017 годах, когда в Великобритании проходили внеочередные выборы. Тогда королева проводила церемонию в обычном костюме и шляпке. На этот раз она была в парадной одежде, но корону надела более легкую — бриллиантовую диадему Георга IV, которая тоже используется для церемоний открытия парламента. При этом Корона Британской империи лежала на столике справа от Елизаветы II.
Королева Великобритании Елизавета II открыла новую сессию британского парламента. Она произнесла тронную речь, которая готовится кабинетом министров и посвящена его приоритетам на ближайший год. В своей 65-й по счету тронной речи Елизавета II подчеркнула намерение правительства выйти из Евросоюза 31 октября, а также пообещала реформы уголовного кодекса, систем образования и социальной помощи. Британские СМИ обратили внимание, что на этот раз Елизавета II не надела корону Британской империи, которая традиционно используется во время церемонии открытия парламента. Корона украшена почти тремя тысячами драгоценных камней и весит больше килограмма. В документальном фильме BBC «Коронация» Елизавета II называла корону Британской империи тяжелой и признавалась, что в ней нельзя опускать голову, иначе корона просто упадет. Тем не менее, за все время своего правления Елизавета II всего дважды не надевала корону Британской империи на церемонию открытия парламента: в 1974 и 2017 годах, когда в Великобритании проходили внеочередные выборы. Тогда королева проводила церемонию в обычном костюме и шляпке. На этот раз она была в парадной одежде, но корону надела более легкую — бриллиантовую диадему Георга IV, которая тоже используется для церемоний открытия парламента. При этом Корона Британской империи лежала на столике справа от Елизаветы II.
Victoria Jones / Pool / Reuters / Scanpix / LETA