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Екатеринбург проголосовал за новый участок для храма. Вот результаты

Источник: Meduza
13 октября в Екатеринбурге прошел опрос о месте строительства храма Святой Екатерины — вместо площадки в центре города, выбор которой привел к массовым протестам. В опросе <a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66269809.html" target="_blank">приняли</a> участие 97 143 екатеринбуржца — это 8,9% от <a href="http://izkom.ekburg.ru/383/" target="_blank">всех</a>, кто имел право голоса (был <a href="https://www.egd.ru/docs/acts/_aview_b7093" target="_blank">установлен</a> порог явки 1%). Большинство (57,66%) высказалось за строительство храма на территории бывшего Приборостроительного завода — на противоположном берегу от сквера, где проходили протесты. Площадка на улице Челюскинцев за Макаровским мостом набрала 39,49%. Почти 3% участников опроса испортили бюллетени — их признали недействительными.
13 октября в Екатеринбурге прошел опрос о месте строительства храма Святой Екатерины — вместо площадки в центре города, выбор которой привел к массовым протестам. В опросе приняли участие 97 143 екатеринбуржца — это 8,9% от всех, кто имел право голоса (был установлен порог явки 1%). Большинство (57,66%) высказалось за строительство храма на территории бывшего Приборостроительного завода — на противоположном берегу от сквера, где проходили протесты. Площадка на улице Челюскинцев за Макаровским мостом набрала 39,49%. Почти 3% участников опроса испортили бюллетени — их признали недействительными.

Фото в анонсе: Официальный портал Екатеринбурга