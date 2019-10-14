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Екатеринбург проголосовал за новый участок для храма. Вот результаты
11:37, 14 октября 2019
Источник: Meduza
13 октября в Екатеринбурге прошел опрос о месте строительства храма Святой Екатерины — вместо площадки в центре города, выбор которой привел к массовым протестам. В опросе
приняли
участие 97 143 екатеринбуржца — это 8,9% от
всех
, кто имел право голоса (был
установлен
порог явки 1%). Большинство (57,66%) высказалось за строительство храма на территории бывшего Приборостроительного завода — на противоположном берегу от сквера, где проходили протесты. Площадка на улице Челюскинцев за Макаровским мостом набрала 39,49%. Почти 3% участников опроса испортили бюллетени — их признали недействительными.
Фото в анонсе: Официальный портал Екатеринбурга
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