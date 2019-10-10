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Как распознать сахарный диабет
10:16, 10 октября 2019
Источник: Meduza
При сахарном диабете 1-го типа (когда поджелудочная железа не производит инсулин или производит его очень мало) симптомы могут развиться за несколько недель, а у маленьких детей за несколько дней. При сахарном диабете 2-го типа (когда клетки организма не реагируют на инсулин, приносящий глюкозу) симптомы могут отсутствовать, могут быть малозаметными и развиваются годами. Поэтому людям из группы риска (например, после 40 лет с избыточным весом и ожирением) нужно регулярно проверять уровень сахара в крови. Как часто проводить исследование, не установлено. Редакция благодарит за помощь в подготовке картинки эндокринолога Анну Шведову. Материал публикуется в рамках проекта
MeduzaCare
, который в октябре 2019 года рассказывает о диабете.
Источники:
The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases
,
American Diabetes Association
,
British Diabetic Association
,
International Diabetes Federation
,
U.S. Preventive Services Task Force
.
Фото в анонсе: Александр Рюмин / ТАСС
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