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Златану Ибрагимовичу поставили памятник. Он сравнил его со статуей Свободы
17:38, 8 октября 2019
Источник: Meduza
В городе Мальме на юге Швеции официально открыли памятник футболисту Златану Ибрагимовичу. Статуя массой в 500 килограммов и высотой в 2,7 метра была изготовлена еще два года назад, однако долгое время для ее установки не могли найти подходящего места. «Когда вы приезжаете в Нью-Йорк, у вас есть статуя Свободы, когда вы приезжаете в Швецию, у вас есть статуя Златана», —
прокомментировал
открытие своего памятника сам футболист.
Johan Nilsson / TT / Scanpix / LETA
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