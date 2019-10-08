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Златану Ибрагимовичу поставили памятник. Он сравнил его со статуей Свободы

Источник: Meduza
В городе Мальме на юге Швеции официально открыли памятник футболисту Златану Ибрагимовичу. Статуя массой в 500 килограммов и высотой в 2,7 метра была изготовлена еще два года назад, однако долгое время для ее установки не могли найти подходящего места. «Когда вы приезжаете в Нью-Йорк, у вас есть статуя Свободы, когда вы приезжаете в Швецию, у вас есть статуя Златана», — <a href="https://www.sportbible.com/football/news-legends-zlatan-ibrahimovic-sweden-has-the-statue-of-zlatan-20191008" target="_blank">прокомментировал</a> открытие своего памятника сам футболист.
В городе Мальме на юге Швеции официально открыли памятник футболисту Златану Ибрагимовичу. Статуя массой в 500 килограммов и высотой в 2,7 метра была изготовлена еще два года назад, однако долгое время для ее установки не могли найти подходящего места. «Когда вы приезжаете в Нью-Йорк, у вас есть статуя Свободы, когда вы приезжаете в Швецию, у вас есть статуя Златана», — прокомментировал открытие своего памятника сам футболист.
Johan Nilsson / TT / Scanpix / LETA