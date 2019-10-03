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Госдума переезжает из-за ремонта. Но совсем недалеко

Источник: Meduza
Президент Владимир Путин подписал <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910030026" target="_blank">распоряжение</a> о переезде Государственной думы на время ремонта — в Дом Союзов (Большая Дмитровка, 1), расположенный по соседстсву со зданием Думы на Охотном Ряду. Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал переезд еще в 2018 году после жалоб на протекающую крышу, а «Ведомости» <a href="https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/24/811893-dlya-gosdumi-arenduyut-dom-soyuzov" target="_blank">выяснили</a>, что средства на аренду Дома Союзов прописаны в новом бюджете. Согласно пояснительной записке, на это будут тратить примерно 32 миллиона рублей в месяц как минимум до конца 2021 года.
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о переезде Государственной думы на время ремонта — в Дом Союзов (Большая Дмитровка, 1), расположенный по соседстсву со зданием Думы на Охотном Ряду. Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал переезд еще в 2018 году после жалоб на протекающую крышу, а «Ведомости» выяснили, что средства на аренду Дома Союзов прописаны в новом бюджете. Согласно пояснительной записке, на это будут тратить примерно 32 миллиона рублей в месяц как минимум до конца 2021 года.

Фото в анонсе: Василий Максимов / AFP / Scanpix / LETA