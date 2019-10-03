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Госдума переезжает из-за ремонта. Но совсем недалеко
16:20, 3 октября 2019
Источник: Meduza
Президент Владимир Путин подписал
распоряжение
о переезде Государственной думы на время ремонта — в Дом Союзов (Большая Дмитровка, 1), расположенный по соседстсву со зданием Думы на Охотном Ряду. Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал переезд еще в 2018 году после жалоб на протекающую крышу, а «Ведомости»
выяснили
, что средства на аренду Дома Союзов прописаны в новом бюджете. Согласно пояснительной записке, на это будут тратить примерно 32 миллиона рублей в месяц как минимум до конца 2021 года.
Фото в анонсе: Василий Максимов / AFP / Scanpix / LETA
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