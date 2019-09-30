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Первые полгода применения закона «о неуважении к власти в интернете»: доклад «Агоры»
06:32, 30 сентября 2019
Источник: Meduza
29 марта 2019 года в России вступил в силу закон «о неуважении к власти в интернете» — штраф за это добавили в статью о мелком хулиганстве КоАП. Международная правозащитная группа «Агора» подготовила доклад о применении нового закона в течение первых 180 дней (
полный текст доклада
). За это время было возбуждено 45 дел об административных правонарушениях, по которым суды в общей сложности назначили 845 тысяч рублей штрафа (вступили в силу пока только штрафы на 675 тысяч рублей). Более половины всех дел (58%) связаны с высказываниями о президенте Владимире Путине, за них также чаще всего штрафовали (78% штрафов). Значительная часть дел не закончилась ничем: восемь прекратили суды, четыре были возвращены в полицию, а еще пять в суд так и не передали. Автор доклада правовой аналитик «Агоры» Станислав Селезнев предполагает, что первые дела преимущественно возникали на удалении от Москвы и региональных центров, чтобы незаметно сформировать судебную практику для последующего широкого распространения. Подавляющее большинство высказываний (почти 70%) были зафиксированы «ВКонтакте». В «Агоре» обратили внимание, что пока неясно, будут ли власти и дальше привлекать к ответственности за высказывания о президенте — Владимир Путин сам поручил провести мониторинг такой практики. «Если исключить из сферы действия закона высказывания в адрес президента, то статья фактически перестанет применяться», — делают вывод правозащитники.
Фото в анонсе: Михаил Терещенко / ТАСС / Scanpix / LETA
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