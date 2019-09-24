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Что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорит о протестах не под запись

Источник: Meduza
На встрече с первокурсниками факультета журналистики Высшей школы экономики у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили о его отношении к «московскому делу», <a href="https://t.me/doxajournal/2057" target="_blank">передает</a> студенческий журнал DOXA со ссылкой на неназванный источник, присутствовавший на мероприятии. Песков отметил, что не может ставить под сомнение действия полицейских, находясь на госслужбе. Запись части разговора <a href="https://vk.com/video-134369834_456239098" target="_blank">опубликована</a> «ВКонтакте». В мае 2012 года после разгона акции на Болотной площади Песков также в частном разговоре <a href="https://twitter.com/iponomarev/status/199838480224886784" target="_blank">сказал</a> оппозиционеру Илье Пономареву, что «надо размазывать печень митингующих по асфальту». Позднее он <a href="https://daily.afisha.ru/archive/gorod/archive/peskov-vs-abai/" target="_blank">подтвердил</a> в интервью Олегу Кашину, что говорил эти слова, но, опубликовав их, Пономарев поступил «не по-мужицки».
На встрече с первокурсниками факультета журналистики Высшей школы экономики у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили о его отношении к «московскому делу», передает студенческий журнал DOXA со ссылкой на неназванный источник, присутствовавший на мероприятии. Песков отметил, что не может ставить под сомнение действия полицейских, находясь на госслужбе. Запись части разговора опубликована «ВКонтакте». В мае 2012 года после разгона акции на Болотной площади Песков также в частном разговоре сказал оппозиционеру Илье Пономареву, что «надо размазывать печень митингующих по асфальту». Позднее он подтвердил в интервью Олегу Кашину, что говорил эти слова, но, опубликовав их, Пономарев поступил «не по-мужицки».

Фото в анонсе: Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA