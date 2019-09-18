«Роскосмос» выяснил, откуда в «Союзе» взялась дырка. Но легче не стало

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что специалисты установили причину появления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз-09» летом 2018 года, но публичной эту информацию госкорпорация не сделает. Ранее среди основных версий назывались производственный брак, намеренное повреждение обшивки американскими астронавтами и столкновение с космическим мусором. Сам бытовой отсек вместе с отверстием сгорел в атмосфере в начале 2019 года.