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Садовое кольцо перекрыли ради торжественного проезда автобусов, пожарных машин и скорой помощи. Ох, действительно впечатляет!

Источник: Meduza
Московские власти <a href="https://www.mos.ru/news/item/62143073/" target="_blank">организовали</a> в городе парад коммунальной техники. По Садовому кольцу проехали автобусы, автомобили ремонтных служб и скорой помощи, уборочная, спасательная и пожарная техника, а также ретроавтомобили — всего 699 единиц техники. Улицы в центре Москвы начали перекрывать с вечера пятницы, некоторые останутся закрытыми до вечера воскресенья. Само Садовое кольцо было закрыто на четыре часа с 11 утра субботы.
Московские власти организовали в городе парад коммунальной техники. По Садовому кольцу проехали автобусы, автомобили ремонтных служб и скорой помощи, уборочная, спасательная и пожарная техника, а также ретроавтомобили — всего 699 единиц техники. Улицы в центре Москвы начали перекрывать с вечера пятницы, некоторые останутся закрытыми до вечера воскресенья. Само Садовое кольцо было закрыто на четыре часа с 11 утра субботы.
Игорь Иванко / Агентство городских новостей «Москва»