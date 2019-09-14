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Садовое кольцо перекрыли ради торжественного проезда автобусов, пожарных машин и скорой помощи. Ох, действительно впечатляет!
11:33, 14 сентября 2019
Источник: Meduza
Московские власти
организовали
в городе парад коммунальной техники. По Садовому кольцу проехали автобусы, автомобили ремонтных служб и скорой помощи, уборочная, спасательная и пожарная техника, а также ретроавтомобили — всего 699 единиц техники. Улицы в центре Москвы начали перекрывать с вечера пятницы, некоторые останутся закрытыми до вечера воскресенья. Само Садовое кольцо было закрыто на четыре часа с 11 утра субботы.
Игорь Иванко / Агентство городских новостей «Москва»
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