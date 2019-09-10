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Почему протестующих судят мгновенно, а действия полиции расследуют долго. Позиция Кремля

Источник: Meduza
В Кремле не считают, что есть перекос в расследовании действий протестующих на массовых акций и возможных нарушений со стороны полицейских, <a href="https://tass.ru/obschestvo/6869127" target="_blank">заявил</a> журналистам Дмитрий Песков. По итогам московских протестов летом 2019 года шестеро активистов уже были осуждены, их приговорили к реальным срокам. Ни об одном расследовании по заявлениям протестующих о превышении полицейскими или росгвардейцами должностных полномочий информации не поступало.
В Кремле не считают, что есть перекос в расследовании действий протестующих на массовых акций и возможных нарушений со стороны полицейских, заявил журналистам Дмитрий Песков. По итогам московских протестов летом 2019 года шестеро активистов уже были осуждены, их приговорили к реальным срокам. Ни об одном расследовании по заявлениям протестующих о превышении полицейскими или росгвардейцами должностных полномочий информации не поступало.

Фото в анонсе: Максим Григорьев / ТАСС / Scanpix / LETA