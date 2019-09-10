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Почему протестующих судят мгновенно, а действия полиции расследуют долго. Позиция Кремля
10:24, 10 сентября 2019
Источник: Meduza
В Кремле не считают, что есть перекос в расследовании действий протестующих на массовых акций и возможных нарушений со стороны полицейских,
заявил
журналистам Дмитрий Песков. По итогам московских протестов летом 2019 года шестеро активистов уже были осуждены, их приговорили к реальным срокам. Ни об одном расследовании по заявлениям протестующих о превышении полицейскими или росгвардейцами должностных полномочий информации не поступало.
Фото в анонсе: Максим Григорьев / ТАСС / Scanpix / LETA
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