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Мединскому не понравились исторические комиксы. Вот почему

Источник: Meduza
Министр культуры Владимир Мединский выступил против изложения исторических событий в формате комикса. Выступая на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке он <a href="https://tass.ru/obschestvo/6843075" target="_blank">сказал</a>, что «вообще плохо» относится к комиксам, поскольку они предназначены для детей, а не взрослых. Если вы не согласны с Мединским, то вот <a href="https://meduza.io/shapito/2018/07/26/10-komiksov-kotorym-ne-nuzhny-supergeroi" target="_blank">несколько примеров комиксов</a> с отличными историями (и без супергероев).
Министр культуры Владимир Мединский выступил против изложения исторических событий в формате комикса. Выступая на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке он сказал, что «вообще плохо» относится к комиксам, поскольку они предназначены для детей, а не взрослых. Если вы не согласны с Мединским, то вот несколько примеров комиксов с отличными историями (и без супергероев).

Фото в анонсе: Артем Геодакян / ТАСС / Sipa / Vida Press