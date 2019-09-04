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Мединскому не понравились исторические комиксы. Вот почему
13:01, 4 сентября 2019
Источник: Meduza
Министр культуры Владимир Мединский выступил против изложения исторических событий в формате комикса. Выступая на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке он
сказал
, что «вообще плохо» относится к комиксам, поскольку они предназначены для детей, а не взрослых. Если вы не согласны с Мединским, то вот
несколько примеров комиксов
с отличными историями (и без супергероев).
Фото в анонсе: Артем Геодакян / ТАСС / Sipa / Vida Press
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