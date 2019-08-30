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Конституцию КНДР изменили ради нового статуса Ким Чен Ына. Вот как теперь его называют
14:43, 30 августа 2019
Источник: Meduza
Депутаты Верховного народного собрания (парламента) КНДР внесли в Конституцию страны поправки, в соответствии с которыми Ким Чен Ын юридически стал главой государства. Ким Чен Ын руководит Северной Кореей с 2011 года, но до поправок главой государства формально считался председатель парламента.
Фото в анонсе: KCNA / KNS / AFP / Scanpix / LETA
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