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Как проходят суды о мере пресечения по «московскому делу». Одно заседание

Источник: Meduza
21 августа судья Мосгорсуда Людмила Смолкина <a href="https://twitter.com/mbk_media_court/status/1164130788675325953?s=21" target="_blank">отклонила</a> жалобу на арест одного из обвиняемых по «московскому делу» Валерия Костенка. Костенок признал вину в беспорядках, его защита просила изменить меру пресечения на домашний арест — эту просьбу поддержала и прокуратура. «Готов пообещать мэру Москвы Сергею Собянину, что если меня отпустят, я не буду ходить на митинги, а начну посещать все фестивали <a href="https://meduza.io/feature/2019/08/02/dovolno-vnezapnyy-festival" target="_blank">шашлыков</a> в парке Горького», — сказал Костенок в суде. Больше информации о «московском деле» <a href="https://meduza.io/feature/2019/08/14/ischerpyvayuschiy-putevoditel-meduzy-po-vsem-delam-svyazannym-s-vyborami-v-mosgordumu-i-ulichnymi-protestami" target="_blank">здесь</a>.
21 августа судья Мосгорсуда Людмила Смолкина отклонила жалобу на арест одного из обвиняемых по «московскому делу» Валерия Костенка. Костенок признал вину в беспорядках, его защита просила изменить меру пресечения на домашний арест — эту просьбу поддержала и прокуратура. «Готов пообещать мэру Москвы Сергею Собянину, что если меня отпустят, я не буду ходить на митинги, а начну посещать все фестивали шашлыков в парке Горького», — сказал Костенок в суде. Больше информации о «московском деле» здесь.

Фото в анонсе: Екатерина Чеснокова / Sputnik / Scanpix / LETA