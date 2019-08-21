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Как проходят суды о мере пресечения по «московскому делу». Одно заседание
13:11, 21 августа 2019
Источник: Meduza
21 августа судья Мосгорсуда Людмила Смолкина
отклонила
жалобу на арест одного из обвиняемых по «московскому делу» Валерия Костенка. Костенок признал вину в беспорядках, его защита просила изменить меру пресечения на домашний арест — эту просьбу поддержала и прокуратура. «Готов пообещать мэру Москвы Сергею Собянину, что если меня отпустят, я не буду ходить на митинги, а начну посещать все фестивали
шашлыков
в парке Горького», — сказал Костенок в суде. Больше информации о «московском деле»
здесь
.
Фото в анонсе: Екатерина Чеснокова / Sputnik / Scanpix / LETA
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