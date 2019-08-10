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Участники гуляний в центре Москвы в храме Николая Чудотворца. Фотография
15:43, 10 августа 2019
Источник: Meduza
Люди, гулявшие по центру Москвы, укрываются от полицейских в храме Николая Чудотворца в Кленниках на улице Маросейка. Днем 10 августа сотрудники правоохранительных органов массово задерживают гуляющих москвичей после согласованной акции на проспекте Сахарова. Аналогичный эпизод произошел 27 июля — тогда участники акции в центре Москвы
укрылись
от полиции в храме Космы и Дамиана в Шубине.
Саша Горохова / «Медуза»
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