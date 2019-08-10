Перейти к материалам
новости

Участники гуляний в центре Москвы в храме Николая Чудотворца. Фотография

Источник: Meduza
Люди, гулявшие по центру Москвы, укрываются от полицейских в храме Николая Чудотворца в Кленниках на улице Маросейка. Днем 10 августа сотрудники правоохранительных органов массово задерживают гуляющих москвичей после согласованной акции на проспекте Сахарова. Аналогичный эпизод произошел 27 июля — тогда участники акции в центре Москвы <a href="https://meduza.io/feature/2019/07/27/na-to-my-i-hram" target="_blank">укрылись</a> от полиции в храме Космы и Дамиана в Шубине.
Люди, гулявшие по центру Москвы, укрываются от полицейских в храме Николая Чудотворца в Кленниках на улице Маросейка. Днем 10 августа сотрудники правоохранительных органов массово задерживают гуляющих москвичей после согласованной акции на проспекте Сахарова. Аналогичный эпизод произошел 27 июля — тогда участники акции в центре Москвы укрылись от полиции в храме Космы и Дамиана в Шубине.
Саша Горохова / «Медуза»