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Что произошло с административными делами после акций 27 июля и 3 августа

Источник: Meduza
Московский городской суд <a href="https://www.interfax.ru/russia/672209" target="_blank">отчитался</a> о рассмотрении дел об административных нарушениях после массовых задержаний на акциях 27 июля и 3 августа. На задержанных составили в общей сложности почти две тысячи протоколов, из которых более 900 еще не рассмотрены судом. 113 человек были отправлены под административный арест.
Московский городской суд отчитался о рассмотрении дел об административных нарушениях после массовых задержаний на акциях 27 июля и 3 августа. На задержанных составили в общей сложности почти две тысячи протоколов, из которых более 900 еще не рассмотрены судом. 113 человек были отправлены под административный арест.

Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA