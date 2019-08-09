Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Что произошло с административными делами после акций 27 июля и 3 августа
16:34, 9 августа 2019
Источник: Meduza
Московский городской суд
отчитался
о рассмотрении дел об административных нарушениях после массовых задержаний на акциях 27 июля и 3 августа. На задержанных составили в общей сложности почти две тысячи протоколов, из которых более 900 еще не рассмотрены судом. 113 человек были отправлены под административный арест.
Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA
Напишите нам