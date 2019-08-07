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Что в Мосгоризбиркоме думают об отказе в регистрации кандидатам
10:57, 7 августа 2019
Источник: Meduza
7 августа Центризбирком рассматривает отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму Дмитрию Гудкову. Комиссия не стала оценивать возражения представителя Гудкова, который предложил, в частности, рассмотреть заявления избирателей — они написали их, чтобы подтвердить, что действительно ставили подписи. Член ранее отказавшей Гудкову Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут заметил, что такие заявления рассматривать не надо, так как эта процедура не предусмотрена законом.
Фото в анонсе: Сергей Фадейчев / ТАСС / Scanpix / LETA
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