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Сколько преступлений выявили в силовых структурах в 2018 году (в Росгвардии +277%)
15:43, 6 августа 2019
Источник: Meduza
Газета «Новые известия»
получила
от Генпрокуратуры статистику по количеству расследованных преступлений, которые совершили сотрудники правоохранительных органов России (в открытом доступе этих данных нет). Оказалось, что в 2018 году по сравнению с 2017-м число преступлений выросло почти во всех силовых структурах. Наибольший рост — на 277% — зафиксирован в Росгвардии.
Фото в анонсе: Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA
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