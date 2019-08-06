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Сколько преступлений выявили в силовых структурах в 2018 году (в Росгвардии +277%)

Источник: Meduza
Газета «Новые известия» <a href="https://newizv.ru/article/tilda/05-08-2019/ogon-po-svoim-skolko-silovikov-popadayut-za-reshetku" target="_blank">получила</a> от Генпрокуратуры статистику по количеству расследованных преступлений, которые совершили сотрудники правоохранительных органов России (в открытом доступе этих данных нет). Оказалось, что в 2018 году по сравнению с 2017-м число преступлений выросло почти во всех силовых структурах. Наибольший рост — на 277% — зафиксирован в Росгвардии.
Газета «Новые известия» получила от Генпрокуратуры статистику по количеству расследованных преступлений, которые совершили сотрудники правоохранительных органов России (в открытом доступе этих данных нет). Оказалось, что в 2018 году по сравнению с 2017-м число преступлений выросло почти во всех силовых структурах. Наибольший рост — на 277% — зафиксирован в Росгвардии.

Фото в анонсе: Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA