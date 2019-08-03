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Задержание Любови Соболь на акции 3 августа. Фотография
11:16, 3 августа 2019
Источник: Meduza
На несогласованной акции 3 августа в Москве одной из первых была задержана юрист ФБК Любовь Соболь — одна из недопущенных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Соболь задержали сразу после того, как она вышла из штаба по сбору подписей в поддержку кандидатов, рядом с Трубной площадью. Это произошло за несколько минут до официального старта акции — прогулки по Бульварному кольцу.
Татьяна Макеева / Reuters / Scanpix / LETA
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