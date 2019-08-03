Задержание Любови Соболь на акции 3 августа. Фотография

На несогласованной акции 3 августа в Москве одной из первых была задержана юрист ФБК Любовь Соболь — одна из недопущенных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Соболь задержали сразу после того, как она вышла из штаба по сбору подписей в поддержку кандидатов, рядом с Трубной площадью. Это произошло за несколько минут до официального старта акции — прогулки по Бульварному кольцу.

Татьяна Макеева / Reuters / Scanpix / LETA