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Новые правила возврата билетов в театр или на концерт. В одной картинке
13:09, 1 августа 2019
Источник: Meduza
1 сентября вступит в силу
закон
, обязывающий театры, концертные залы и другие культурные учреждения прописать порядок возврата билетов. «Медуза» уже подробно
разбирала
, почему сейчас вернуть билеты практически невозможно. Теперь Минкульт разработал
новые
правила
возврата, переоформления и обмена билетов, которыми должны будут руководствоваться организаторы всех мероприятий.
Фото в анонсе: Максим Григорьев / ТАСС
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