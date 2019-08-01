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Новые правила возврата билетов в театр или на концерт. В одной картинке

Источник: Meduza
1 сентября вступит в силу <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329296/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/" target="_blank">закон</a>, обязывающий театры, концертные залы и другие культурные учреждения прописать порядок возврата билетов. «Медуза» уже подробно <a href="https://meduza.io/cards/ya-hochu-vernut-bilet-v-teatr-no-v-kasse-mne-otkazali-chto-delat" target="_blank">разбирала</a>, почему сейчас вернуть билеты практически невозможно. Теперь Минкульт разработал <a href="https://regulation.gov.ru/projects#npa=93032" target="_blank">новые</a> <a href="https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=93030" target="_blank">правила</a> возврата, переоформления и обмена билетов, которыми должны будут руководствоваться организаторы всех мероприятий.
1 сентября вступит в силу закон, обязывающий театры, концертные залы и другие культурные учреждения прописать порядок возврата билетов. «Медуза» уже подробно разбирала, почему сейчас вернуть билеты практически невозможно. Теперь Минкульт разработал новые правила возврата, переоформления и обмена билетов, которыми должны будут руководствоваться организаторы всех мероприятий.

Фото в анонсе: Максим Григорьев / ТАСС