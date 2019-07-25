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В Европе рекордная жара. Карта
15:27, 25 июля 2019
Источник: Meduza
25 июля во многих странах Европы температура воздуха достигла рекордных значений. В Париже температура в 42 градуса
побила
рекорд,
установленный
в 1947 году. На военной базе Кляйне-Брогель в Бельгии температура также
побила
рекорд 1940-х годов. В немецком городе Линген воздух
прогрелся
почти до 41 градуса. В Нидерландах метеорологи первоначально
объявили
, что температура достигла 41,7 градуса, но позднее
скорректировали
данные, зарегистрированные на авиабазе Гилзе-Рейен.
Фото в анонсе: Zakaria Abdelkafi / AFP / Scanpix / LETA
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