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В Европе рекордная жара. Карта

Источник: Meduza
25 июля во многих странах Европы температура воздуха достигла рекордных значений. В Париже температура в 42 градуса <a href="https://www.lemonde.fr/climat/article/2019/07/25/avec-41-c-enregistre-a-la-mi-journee-paris-bat-son-record-absolu-de-chaleur_5493345_1652612.html" target="_blank">побила</a> рекорд, <a href="http://www.meteofrance.fr/actualites/74506889-41-c-a-paris-record-absolu-de-chaleur-battu" target="_blank">установленный</a> в 1947 году. На военной базе Кляйне-Брогель в Бельгии температура также <a href="https://www.theguardian.com/world/2019/jul/25/europe-heatwave-paris-forecast-record-hottest-ever-day" target="_blank">побила</a> рекорд 1940-х годов. В немецком городе Линген воздух <a href="https://www.theguardian.com/world/2019/jul/25/europe-heatwave-paris-forecast-record-hottest-ever-day" target="_blank">прогрелся</a> почти до 41 градуса. В Нидерландах метеорологи первоначально <a href="https://uk.reuters.com/article/uk-europe-weather-netherlands-record/dutch-measure-record-temperature-of-394-degrees-celsius-knmi-idUKKCN1UK1W2" target="_blank">объявили</a>, что температура достигла 41,7 градуса, но позднее <a href="https://twitter.com/KNMI/status/1154375695268810752" target="_blank">скорректировали</a> данные, зарегистрированные на авиабазе Гилзе-Рейен.
25 июля во многих странах Европы температура воздуха достигла рекордных значений. В Париже температура в 42 градуса побила рекорд, установленный в 1947 году. На военной базе Кляйне-Брогель в Бельгии температура также побила рекорд 1940-х годов. В немецком городе Линген воздух прогрелся почти до 41 градуса. В Нидерландах метеорологи первоначально объявили, что температура достигла 41,7 градуса, но позднее скорректировали данные, зарегистрированные на авиабазе Гилзе-Рейен.

Фото в анонсе: Zakaria Abdelkafi / AFP / Scanpix / LETA