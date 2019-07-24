Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Митинг против нарушений на выборах в Санкт-Петербурге. Фотография
17:13, 24 июля 2019
Источник: Meduza
В Санкт-Петербурге у Финляндского вокзала вечером 24 июля проходит митинг против нарушений на выборах — в сентябре в городе пройдут выборы губернатора и муниципальных депутатов; больше сотни оппозиционных кандидатов не смогли зарегистрироваться. По оценке корреспондента «Медузы», на акцию пришли три-четыре тысячи человек.
Павел Мерзликин / «Медуза»
Напишите нам