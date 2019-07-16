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Акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму под дождем. Фотография
18:37, 16 июля 2019
Источник: Meduza
В Москве вечером 16 июля прошла третья подряд акция с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акция началась под дождем в присутствии примерно ста человек; позже, когда дождь кончился, количество собравшихся достигло тысячи. Перед ними выступили Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Иван Жданов и другие кандидаты, которым отказали в регистрации. Полиция, как и накануне, не вмешивалась в происходящее.
Евгений Фельдман
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