Акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму под дождем. Фотография

В Москве вечером 16 июля прошла третья подряд акция с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акция началась под дождем в присутствии примерно ста человек; позже, когда дождь кончился, количество собравшихся достигло тысячи. Перед ними выступили Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Иван Жданов и другие кандидаты, которым отказали в регистрации. Полиция, как и накануне, не вмешивалась в происходящее.

Евгений Фельдман