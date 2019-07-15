Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Почему однополым парам нельзя разрешать усыновлять детей? Отвечает Валентина Матвиенко
10:49, 15 июля 2019
Источник: Meduza
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 15 июля выступила на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Она
заявила
, что фундаментальные основы общества «размываются и подвергаются эрозии». «В законодательстве некоторых государств вместо слов „мама“ и „папа“ введены новые понятия — „родитель номер один“ и „родитель номер два“. Можно ли представить, что вместо первого слова „мама“ младенец произнесет „родитель номер один“?» — сказала Матвиенко.
Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA
Напишите нам