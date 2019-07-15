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Почему однополым парам нельзя разрешать усыновлять детей? Отвечает Валентина Матвиенко

Источник: Meduza
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 15 июля выступила на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Она <a href="https://ria.ru/20190715/1556522736.html" target="_blank">заявила</a>, что фундаментальные основы общества «размываются и подвергаются эрозии». «В законодательстве некоторых государств вместо слов „мама“ и „папа“ введены новые понятия — „родитель номер один“ и „родитель номер два“. Можно ли представить, что вместо первого слова „мама“ младенец произнесет „родитель номер один“?» — сказала Матвиенко.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 15 июля выступила на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Она заявила, что фундаментальные основы общества «размываются и подвергаются эрозии». «В законодательстве некоторых государств вместо слов „мама“ и „папа“ введены новые понятия — „родитель номер один“ и „родитель номер два“. Можно ли представить, что вместо первого слова „мама“ младенец произнесет „родитель номер один“?» — сказала Матвиенко.

Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA