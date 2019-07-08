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Сколько провластных кандидатов в губернаторы идут на выборы не от «Единой России»
13:49, 8 июля 2019
Источник: Meduza
В 2019 году рекордное количество «административных» (провластных) кандидатов в губернаторы идут на выборы самовыдвиженцами, а не от «Единой России»,
следует
из обзора изменений избирательного законодательства, который подготовило движение «Голос». Выдвижением от партии не воспользовались сразу шесть кандидатов (Санкт-Петербург, Забайкальский край, Астраханская, Курганская, Сахалинская и Челябинская области) — столько же, сколько за все время после возвращения прямых губернаторских выборов в 2012 году. Причем в Сахалинской области врио главы региона Валерий Лимаренко заявил о желании идти на выборы самовыдвиженцем еще до того, как такую процедуру прописали в местном законодательстве. В единый день голосования 8 сентября 2019 года пройдут выборы глав 16 российских регионов.
Фото в анонсе: Кирилл Кухмарь / ТАСС / Scanpix / LETA
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