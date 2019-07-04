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Папа римский и президент России встретились в Ватикане. Путин снова опоздал
13:45, 4 июля 2019
Источник: Meduza
4 июля президент РФ Владимир Путин побывал в Ватикане и встретился с папой римским Франциском. Российский президент,
сообщает
«Интерфакс», прибыл в папский дворец с примерно получасовым опозданием и его встреча с Франциском началась на 45 минут позже запланированного. Франциск и Владимир Путин встретились в третий раз. На первую встречу — в ноябре 2013 года — Путин опоздал почти на 50 минут, на вторую — в июне 2015 года — президент РФ
приехал на час позже
запланированного.
Vatican Media / AFP / Scanpix / LETA
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