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Панихида по погибшим подводникам в Морском соборе Кронштадта. Фотография
10:06, 4 июля 2019
Источник: Meduza
В Кронштадте в Морском соборе святителя Николая Чудотворца 4 июля прошла панихида по 14 морякам, погибшим в результате пожара на подлодке в Баренцевом море. Службу провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Ранее
сообщалось
, что в панихиде примут участие около 180 священников, а также моряки и жители города. Имена погибших при пожаре на подлодке по традиции будут увековечены на памятной доске на стене Морского собора.
Валентин Егоршин
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