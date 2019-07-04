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Панихида по погибшим подводникам в Морском соборе Кронштадта. Фотография

Источник: Meduza
В Кронштадте в Морском соборе святителя Николая Чудотворца 4 июля прошла панихида по 14 морякам, погибшим в результате пожара на подлодке в Баренцевом море. Службу провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Ранее <a href="https://www.interfax.ru/russia/667768" target="_blank">сообщалось</a>, что в панихиде примут участие около 180 священников, а также моряки и жители города. Имена погибших при пожаре на подлодке по традиции будут увековечены на памятной доске на стене Морского собора.
В Кронштадте в Морском соборе святителя Николая Чудотворца 4 июля прошла панихида по 14 морякам, погибшим в результате пожара на подлодке в Баренцевом море. Службу провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Ранее сообщалось, что в панихиде примут участие около 180 священников, а также моряки и жители города. Имена погибших при пожаре на подлодке по традиции будут увековечены на памятной доске на стене Морского собора.
Валентин Егоршин