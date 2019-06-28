Перейти к материалам
новости

Путин и Трамп на саммите «большой двадцатки». Фотография

Источник: Meduza
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 28 июня встретились на саммите G20 в Осаке. Переговоры состоялись между заседаний «большой двадцатки» и продлились около полутора часов. Лидеры двух стран обсуждали Иран, Украину, Сирию и Венесуэлу, <a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/1144492849917919232" target="_blank">сообщили</a> в Белом доме. В последний раз Путин и Трамп <a href="https://meduza.io/feature/2018/07/16/kak-vladimir-putin-i-donald-tramp-vstretilis-v-helsinki-i-nichego-ne-reshili-reportazh-konstantina-benyumova" target="_blank">встречались</a> в июле 2018 года в Хельсинки.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 28 июня встретились на саммите G20 в Осаке. Переговоры состоялись между заседаний «большой двадцатки» и продлились около полутора часов. Лидеры двух стран обсуждали Иран, Украину, Сирию и Венесуэлу, сообщили в Белом доме. В последний раз Путин и Трамп встречались в июле 2018 года в Хельсинки.
Илья Питалев / Sputnik / Scanpix / LETA