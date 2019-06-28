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Путин и Трамп на саммите «большой двадцатки». Фотография
06:24, 28 июня 2019
Источник: Meduza
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 28 июня встретились на саммите G20 в Осаке. Переговоры состоялись между заседаний «большой двадцатки» и продлились около полутора часов. Лидеры двух стран обсуждали Иран, Украину, Сирию и Венесуэлу,
сообщили
в Белом доме. В последний раз Путин и Трамп
встречались
в июле 2018 года в Хельсинки.
Илья Питалев / Sputnik / Scanpix / LETA
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