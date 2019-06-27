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Что нужно делать с предателями. Отвечает Владимир Путин

Источник: Meduza
Накануне саммита G20 в Осаке президент России Владимир Путин дал <a href="https://www.ft.com/content/670039ec-98f3-11e9-9573-ee5cbb98ed36" target="_blank">интервью</a> Financial Times (вот его слова <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60836" target="_blank">по-русски</a> на сайте Кремля). В ходе беседы корреспондент Лайнел Барбер спросил Путина о ситуации с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года. Путин ответил, что «вся эта шпионская возня, она не стоит, как у нас говорят, пяти копеек», а причастность России никто пока не доказал. В ответ Барбер напомнил, что от отравления умерла британка Дон Стерджесс. «Вы считаете, что в этом обязательно виновата Россия, что ли?» — переспросил Путин.
Накануне саммита G20 в Осаке президент России Владимир Путин дал интервью Financial Times (вот его слова по-русски на сайте Кремля). В ходе беседы корреспондент Лайнел Барбер спросил Путина о ситуации с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года. Путин ответил, что «вся эта шпионская возня, она не стоит, как у нас говорят, пяти копеек», а причастность России никто пока не доказал. В ответ Барбер напомнил, что от отравления умерла британка Дон Стерджесс. «Вы считаете, что в этом обязательно виновата Россия, что ли?» — переспросил Путин.

Фото в анонсе: Сергей Гунеев / Sputnik / Scanpix / LETA